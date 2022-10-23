Нетаньягу назвав умову надання зброї Україні

Беньямін Нетаньягу пообіцяв розглянути питання надання Україні зброї, якщо обійме посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Мене запитували про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли прийду на посаду", - сказав Нетаньяху.

Лідер опозиції також припустив, що може стати посередником у мирних перемовинах України та Росії, якщо прийде до влади.

Я хочу бути прем'єр-міністром, отримувати всю інформацію, а потім приймати рішення про те, чи ми робитимемо щось у цьому конфлікті, крім того, що було вже зроблено", - додав Нетаньяху, передає USA Today .

На сьогодні партія Нетаньяху – "Лікуд" є фаворитом майбутніх парламентських виборів в Ізраїлі, які відбудуться наступного місяця.