Нетаньягу назвав умову надання зброї Україні

Лідер опозиції обіцяє розглянути це питання, якщо переможе на виборах, інформує ZN.ua.

Нетаньягу назвав умову надання зброї Україні
© telegrafist.org

Беньямін Нетаньягу пообіцяв розглянути питання надання Україні зброї, якщо обійме посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Мене запитували про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли прийду на посаду", - сказав Нетаньяху.

Лідер опозиції також припустив, що може стати посередником у мирних перемовинах України та Росії, якщо прийде до влади.

Я хочу бути прем'єр-міністром, отримувати всю інформацію, а потім приймати рішення про те, чи ми робитимемо щось у цьому конфлікті, крім того, що було вже зроблено", - додав Нетаньяху, передає USA Today.

На сьогодні партія Нетаньяху – "Лікуд" є фаворитом майбутніх парламентських виборів в Ізраїлі, які відбудуться наступного місяця.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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