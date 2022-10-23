Шойгу «попередив» міністрів оборони трьох країн НАТО про те, що Україна нібито має намір підірвати «брудну бомбу»
Міністр оборони РФ особисто зателефонував до міноборони Франції, Туреччини та Великої Британії, інформує
Російський міністр оборони Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував по черзі міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню, міністру оборони Туреччини Хулусі Акару і міністру оборони Великої Британії Бену Уоллесу, щоб «висловити занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби",
Про те, що Україна нібито планує підірвати на своїй території якусь "брудну бомбу", тобто звичайний боєприпас, при вибуху якого в атмосферу потрапляють радіоактивні речовини, або малопотужний ядерний заряд, у неділю вранці несподівано написало російське державне агентство «РІА Новини», зазначає