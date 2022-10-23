G7 закликала Росію негайно повернути викрадене керівництво ЗАЕС

G7 рішуче засудили викрадення керівництва Запорізької атомної електростанції та закликали до негайного повернення Україні повного контролю над станцією. Про це стало відомо із заяви G7, яка була оприлюднена на сайті Федерального міністерства закордонних справ.

"Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції. Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні, вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу", - сказано у документі.