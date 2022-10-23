РФ могла допомагати Ірану в ядерній програмі: хакери оприлюднили секретні документи

Іранські хакери Black Reward зламали архів Тегерана і викрали секретні документи щодо ядерної програми .

Опубліковані у вільному доступі матеріали свідчать про співпрацю Іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з російськими фахівцями.

Хакери викрали близько 50 Гб даних – 100 тисяч електронних документів фарсі, англійською та російською, включно з угодами з Росією, даними російських фахівців та відеоматеріали з іранських ядерних об'єктів.

Серед опублікованих документів:

записи публічних та приватних переговорів Ірану та МАГАТЕ;

контракти Іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з вітчизняними та закордонними партнерами;

графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС;

ідентифікаційні дані та платіжні квитанції інженерів і співробітників компанії;

паспорти та візи іранських і російських фахівців Бушерської АЕС.

Black Reward поставила владі ультиматум: звільнити всіх політв'язнів, затриманих на масових протестах в Ірані. Після того, як вимогу проігнорували, хакери оприлюднили документи у своєму Telegram-каналі. "В ім'я Мехси Аміні. Життя та свободу жінкам", - йдеться у супровідному повідомленні.

Хакери рекомендують користувачам не завантажувати та не запускати файли на особистих пристроях і працювати з ними в безпечному режимі.