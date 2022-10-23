РФ могла допомагати Ірану в ядерній програмі: хакери оприлюднили секретні документи
Серед опублікованих – документи російських фахівців Бушерської АЕС, інформує
Іранські хакери Black Reward зламали архів Тегерана і викрали секретні документи щодо ядерної програми .
Хакери викрали близько 50 Гб даних – 100 тисяч електронних документів фарсі, англійською та російською, включно з угодами з Росією, даними російських фахівців та відеоматеріали з іранських ядерних об'єктів.
Серед опублікованих документів:
- записи публічних та приватних переговорів Ірану та МАГАТЕ;
- контракти Іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з вітчизняними та закордонними партнерами;
- графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС;
- ідентифікаційні дані та платіжні квитанції інженерів і співробітників компанії;
- паспорти та візи іранських і російських фахівців Бушерської АЕС.
Black Reward поставила владі ультиматум: звільнити всіх політв'язнів, затриманих на масових протестах в Ірані. Після того, як вимогу проігнорували, хакери оприлюднили документи у своєму Telegram-каналі. "В ім'я Мехси Аміні. Життя та свободу жінкам", - йдеться у супровідному повідомленні.
Хакери рекомендують користувачам не завантажувати та не запускати файли на особистих пристроях і працювати з ними в безпечному режимі.