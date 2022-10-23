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2022-10-23
Ексміністр фінансів Великої Британії офіційно заявив про намір стати прем’єром
Нового прем'єра британці мають обрати до 28 жовтня.
Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак боротиметься за посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, глави британського уряду.
"Велика Британія - велика країна, але ми зараз перебуваємо в стані глибокої економічної кризи. Ось чому я маю намір стати лідером Консервативної партії і вашим наступним прем'єр-міністром", -
Сунак збирається «виправити економіку королівства, об'єднати свою партію і допомогти країні».
Анастасія Дейна, ZN.ua