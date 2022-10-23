Ексміністр фінансів Великої Британії офіційно заявив про намір стати прем’єром

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак боротиметься за посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, глави британського уряду.

"Велика Британія - велика країна, але ми зараз перебуваємо в стані глибокої економічної кризи. Ось чому я маю намір стати лідером Консервативної партії і вашим наступним прем'єр-міністром", - написав він у Твіттері.

Сунак збирається «виправити економіку королівства, об'єднати свою партію і допомогти країні».