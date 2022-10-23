РФ атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе

Російські окупаційні війська у неділю, 23 жовтня, атакували Запоріжжя дронами-камікадзе та завдали ракетного удару по Запорізькому районі, заявив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі окупаційні війська здійснили атаку міста Запоріжжя із використанням дронів (попередньо, дронів-камікадзе Shahed-136), а також навколишніх населених пунктів з використанням ракет С-300. Так, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі", - зазначив Старух у Telegram.

В одному із сіл Запорізького району внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК С-300 пошкоджено приватні будинки та школу.

На щастя, жертв немає.