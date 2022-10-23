Армії Росії буде важко відступити з Херсона, австралійський генерал назвав причини

Щоб зберегти цінні сили, російській армії потрібен високий рівень дисципліни, який вона досі не демонструвала, інформує ZN.ua.

Армії Росії буде важко відступити з Херсона, австралійський генерал назвав причини
© Херсонська міська рада

Впродовж останніх кількох днів з’явилися припущення, що армія Росії може відступити з Херсона на лівий берег Дніпра. Такий план цілком вписується в загальну стратегію генерала Сєргєя Суровікіна, якого нещодавно призначили командувати війною проти України.

Однак, як зауважує генерал армії Австралії у відставці Мік Раян, такий відступ буде важко провести успішно. Чому відступи проводяться і на що варто звернути увагу? Військова доктрина США говорить, що відступ - це «ретроградна операція», яка дозволяє силам відійти від ворога і передислокуватися для виконання нового завдання або в нове місце, зводячи до мінімуму втрати.

Цитата з доктрини армії Австралії теж може допомогти зрозуміти суть маневру: «Відступ - це завдання, яке регулярно виконується під час мобільної оборони або для затримки з метою досягнення мети відновлення наступальних дій… Його варто розглядати як звичайну тактику, а не передвісника катастрофи».

У Росії є причини відступити за Дніпро. Це труднощі з забезпеченням військ на правому березі, потреба використати ці сили в інших більш пріоритетних завданнях, а також висока вірогідність знищення військ в разі збереження позицій, які вони зараз займають. Раян погоджується з тим, що в ході війни російська армія часто не виконувала власну ж доктрину. Але якщо рішення відступити ухвалене, що вона повинна врахувати в плануванні такого маневру?


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Newsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для ПутінаNewsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для Путіна
Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"
У Росії вибухнув пороховий завод, де робили боєприпаси для війни: всі подробиціУ Росії вибухнув пороховий завод, де робили боєприпаси для війни: всі подробиці
У Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відеоУ Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відео
Температура в квартирах Києва буде такою ж, як у минулі зими – КМДАТемпература в квартирах Києва буде такою ж, як у минулі зими – КМДА
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Чому Німеччина не передає Україні танки: канцлер Шольц назвав дві причиниЧому Німеччина не передає Україні танки: канцлер Шольц назвав дві причини
В одному з полків армії рф кількість відмовників досягає 70%: "кинули під варту і..."В одному з полків армії рф кількість відмовників досягає 70%: "кинули під варту і..."
«Орли» армії США відпрацьовують бойові дії з РФ неподалік кордону з Україною«Орли» армії США відпрацьовують бойові дії з РФ неподалік кордону з Україною
Черговий крок до визнання Росії спонсором тероризму: FATF ввела додаткові обмеженняЧерговий крок до визнання Росії спонсором тероризму: FATF ввела додаткові обмеження
Последние новости
Подгружаем последние новости