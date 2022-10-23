Армії Росії буде важко відступити з Херсона, австралійський генерал назвав причини
Щоб зберегти цінні сили, російській армії потрібен високий рівень дисципліни, який вона досі не демонструвала, інформує
Впродовж останніх кількох днів з’явилися припущення, що армія Росії може відступити з Херсона на лівий берег Дніпра. Такий план цілком вписується в загальну стратегію генерала Сєргєя Суровікіна, якого нещодавно призначили командувати війною проти України.
Однак, як
Цитата з доктрини армії Австралії теж може допомогти зрозуміти суть маневру: «Відступ - це завдання, яке регулярно виконується під час мобільної оборони або для затримки з метою досягнення мети відновлення наступальних дій… Його варто розглядати як звичайну тактику, а не передвісника катастрофи».
У Росії є причини відступити за Дніпро. Це труднощі з забезпеченням військ на правому березі, потреба використати ці сили в інших більш пріоритетних завданнях, а також висока вірогідність знищення військ в разі збереження позицій, які вони зараз займають. Раян погоджується з тим, що в ході війни російська армія часто не виконувала власну ж доктрину. Але якщо рішення відступити ухвалене, що вона повинна врахувати в плануванні такого маневру?