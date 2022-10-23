Армії Росії буде важко відступити з Херсона, австралійський генерал назвав причини

Впродовж останніх кількох днів з’явилися припущення, що армія Росії може відступити з Херсона на лівий берег Дніпра. Такий план цілком вписується в загальну стратегію генерала Сєргєя Суровікіна, якого нещодавно призначили командувати війною проти України.

Однак, як зауважує генерал армії Австралії у відставці Мік Раян , такий відступ буде важко провести успішно. Чому відступи проводяться і на що варто звернути увагу? Військова доктрина США говорить, що відступ - це «ретроградна операція», яка дозволяє силам відійти від ворога і передислокуватися для виконання нового завдання або в нове місце, зводячи до мінімуму втрати.

Цитата з доктрини армії Австралії теж може допомогти зрозуміти суть маневру: «Відступ - це завдання, яке регулярно виконується під час мобільної оборони або для затримки з метою досягнення мети відновлення наступальних дій… Його варто розглядати як звичайну тактику, а не передвісника катастрофи».

У Росії є причини відступити за Дніпро. Це труднощі з забезпеченням військ на правому березі, потреба використати ці сили в інших більш пріоритетних завданнях, а також висока вірогідність знищення військ в разі збереження позицій, які вони зараз займають. Раян погоджується з тим, що в ході війни російська армія часто не виконувала власну ж доктрину. Але якщо рішення відступити ухвалене, що вона повинна врахувати в плануванні такого маневру?