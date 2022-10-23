У Бахмуті росіяни обстріляли лікарню

Зранку, 23 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування», – повідомив очільник Донецької ОВА.

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих. Однак будівля частково зруйнована. Там пошкоджено стріху й стіни, а також повибивало вікна.