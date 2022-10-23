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2022-10-23
У Бахмуті росіяни обстріляли лікарню
Павло Кириленко повідомив, чи є постраждалі внаслідок обстрілу, інформує
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
Зранку, 23 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті. Про це
«Сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії – поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування», – повідомив очільник Донецької ОВА.
За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих. Однак будівля частково зруйнована. Там пошкоджено стріху й стіни, а також повибивало вікна.
Юлія Москаленко, ZN.ua