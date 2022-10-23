Україна піде шляхом незалежності. Шлях РФ – ганьба та поразка – Зеленський

Територіальна цілісність та інтеграція з цивілізованим світом є пріоритетами для України, інформує ZN.ua.

Україна піде шляхом незалежності. Шлях РФ – ганьба та поразка – Зеленський
© Офіс президента

Україна рухається шляхом незалежності, у той час як Росія піде шляхом ганьби та поразки. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму Telegram.

«Шлях нашої держави – це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога – поразка, ганьба й засудження», - підкреслив верховний головнокомандуючий.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Шойгу «попередив» міністрів оборони трьох країн НАТО про те, що Україна нібито має намір підірвати «брудну бомбу»Шойгу «попередив» міністрів оборони трьох країн НАТО про те, що Україна нібито має намір підірвати «брудну бомбу»
Україна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристикиУкраїна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристики
Зеленський анонсував санкції проти представників шоу-бізнесу, які підтримують терорЗеленський анонсував санкції проти представників шоу-бізнесу, які підтримують терор
Питання переговорів із Росією остаточно не закрито – ЗеленськийПитання переговорів із Росією остаточно не закрито – Зеленський
Україна отримала від Німеччини партію зимової формиУкраїна отримала від Німеччини партію зимової форми
Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача: про що говорилиЗеленський провів Ставку верховного головнокомандувача: про що говорили
Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінокЗеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок
Forbes: Стало відомо, скільки танків втрачають Україна і Росія щодняForbes: Стало відомо, скільки танків втрачають Україна і Росія щодня
Україна звертається до ЄС та ООН із закликом направити спостерігачів на Каховську ГЕС – ШмигальУкраїна звертається до ЄС та ООН із закликом направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль
Зеленський пояснив, чому деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію»Зеленський пояснив, чому деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію»
Последние новости
Подгружаем последние новости