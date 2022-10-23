Україна піде шляхом незалежності. Шлях РФ – ганьба та поразка – Зеленський

Україна рухається шляхом незалежності, у той час як Росія піде шляхом ганьби та поразки. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму Telegram.

«Шлях нашої держави – це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога – поразка, ганьба й засудження», - підкреслив верховний головнокомандуючий.