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2022-10-23
Україна піде шляхом незалежності. Шлях РФ – ганьба та поразка – Зеленський
Територіальна цілісність та інтеграція з цивілізованим світом є пріоритетами для України, інформує
© Офіс президента
Україна рухається шляхом незалежності, у той час як Росія піде шляхом ганьби та поразки. Про це президент України Володимир Зеленський
«Шлях нашої держави – це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога – поразка, ганьба й засудження», - підкреслив верховний головнокомандуючий.
Михайло Яровенко, ZN.ua