Екслідера Китаю Ху Цзіньтао вивели з залу під час з’їзду Компартії: що це означає?

Під час церемонії закриття 20-го з’їзду Компартії поруч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном сидів його попередник - 79-річний Ху Цзіньтао. Але його несподівано взяли під руки й вивели з залу. Чому?

На шляху на вихід Ху Цхіньтао намагався щось сказати Сі Ціньпіну, а потім взяв за плече прем’єра Лі Кецяна, свого колишнього союзника і протеже. Здається, Сі і Лі кивнули, але на відео, яке було опубліковане в ЗМІ, не видно, щоб китайський лідер щось сказав своєму попереднику.

«Ми ще ніколи не бачили таких порушень церемонії, принаймні, наскільки я пам’ятаю», - сказав CNN експерт з верхівки китайської політики в Університеті Сан-Дієго Віктор Шіш.

Не відомо, чому Ху Цзіньтао вивели з залу. Китайські державні ЗМІ ігнорували інцидент, поки він не набув розголосу. Пізніше з’явилися повідомлення, що колишній лідер Китаю погано почувався. CNN пише, що Ху ніколи не був настільки могутнім, як Сі зараз. Значною мірою його владу обмежувало існування балансу між різними впливовими фракціями Компартії і партійними старійшинами, такими як Цзян Цземінь, який очолював Китай перед Ху Цзіньтао.