У Херсоні різко відкриваються приймати рублі, подробиці: "Надійшла вимога"

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві підприємці в очікуванні повернення України масово перестали приймати рублі на заправках.

Російські пропагандисти скаржаться, що на заправках та в аптеках місцеві підприємці вимагають оплату тільки у гривнях, інформує 24 канал.

Водночас низка компаній в Херсоні почала відмовлятися приймати російські рублі.

Пропагандистські медіа пишуть, що співробітники однієї із заправок, що працює під брендом кримської АЗС, буцімто заявили, що така вимога надійшла до них від керівників.

Російський рубль також не хочуть міняти, а курс, яким обмінюють українську гривню на ринку, зріс у співвідношенні 1х2. Крім того, через брак пального в тимчасово окупованому Херсоні закриваються АЗС.