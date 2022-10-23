Іран готується надати РФ додаткові безпілотники – Блінкен

Росія готується отримати нову партію військових безпілотників від Ірану. Таку думку висловив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє видання Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БПЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці", - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати Америки працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану, а також зміцнити здатність України відбивати атаки.