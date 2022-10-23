У Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відео

Росія почала будувати фортифікаційні оборонні споруди у Бєлгородській області біля кордону з Україною, що буде продовженням “лінії Вагнера”, яку окупанти розбудовують біля міста Гірське Луганської області, інформує Апостроф.

Про це заявив керівник російського регіону В’ячеслав Гладков та афільовані з ПВК “Вагнер” медіа, передає "Мілітарний".

У мережі опублікували відео, як росіяни розвантажають протитанкові надовби з бетону та вишикують їх в дві лінії на 2-3 метра одна від іншої. Вони не закопують бетон в грунт. За цим всім стежить бойовик ПВК “Вагнер” Андрій Богатов, який стверджує, що це буде продовженням “лінії Вагнера”, яку загарбники розбудовують на Донбасі.

Богатов додав, що будується ешелонована оборона і таких ліній буде декілька.

Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що "вагнерівці" продовжать будівництво своєї "лінії" від російсько-українського кордону до Кремінного та на південь до Світлодарська. У цьому випадку її довжина склала б понад 200 кілометрів.


Катерина Глянько, Апостроф





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