У Херсоні окупанти блокують зв’язок, щоб ізолювати місто

Російські війська у Херсоні демонтують обладнання з телецентру й блокують зв'язок, щоб завадити місцевим партизанам передавати інформацію українським військовим, інформує Центр національного спротиву

"Росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення. Таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій", - йдеться в повідомленні.