Українські військові знищили вже 273 дрони-камікадзе

Українські військові з 13 вересня по 23 жовтня знищили 273 іранських дрони-камікадзе, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, з моменту першого застосування дрона-камікадзе - в Куп'янську у Харківській області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збитих 273 Shahed- 136", - наголосив Ігнат.

За його словами, РФ застосовує в Україні дві модифікації Shahed - 136 та 131.

"В останнього невелика бойова частина, і теж на нього треба витрачати певні ресурси. Зрозуміло, що дрон-камікадзе – це високоточна зброя, яка летить точно. Навіть якщо несе невеликий заряд, може влучити в критично важливу точку й нанести багато шкоди", - додав речник.

Українські військові також збили чотири дрони "Мохаджер-6". Вцілілий дрон вивчають українські фахівці.