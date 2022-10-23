ISW про ракетні атаки: створюють економічні й гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги
Американські експерти не вірять у серйозний вплив обстрілів інфраструктури на хід бойових дій, інформує
Масовані атаки ракетами та безпілотниками, які Росія посилено завдає по українських містах та критичній інфраструктурі, принесуть українцям серйозні гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги і не переламають ситуацію на фронті. Такі висновки американського Інституту вивчення війни (ISW) є в його
«Надзвичайно малоймовірно, що триваючі російські удари по українській цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби, але в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему для України, – йдеться у звіті ISW. – Відключення світла в поєднанні з холодною зимовою погодою та пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими».