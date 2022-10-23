Підготовка мобілізованих: в Міноборони пояснили, як готують бійців ЗСУ

Через військову агресію Росії, в лютому в Україні почалась мобілізація громадян. Наразі триває третя її хвиля. В зв’язку з тим, що все більше українців долучаються до лав Збройних сил України у багатьох виникає питання, наскільки відповідно до ситуації та існуючим на фронті викликам вирішується питання навчання мобілізованих та тих, хто підлягає мобілізації?

У своїй відповіді на запит ZN.UA Міністерство оборони України пояснило, як мобілізовані військовослужбовці проходять підготовку та навчання перед відправленням у зону бойових дій.

«В Збройних Силах України, в умовах дії воєнного стану, підготовка осіб призваних по мобілізації здійснюється за програмою базової загальновійськової підготовки, з подальшим навчанням за визначеною військово-обліковою спеціальністю», - наголосили в Міноборони.

Мобілізовані проходять навчання, як на об’єктах навчальних центрів та полігонах Збройних Сил України, так і на полігонах країн-членів НАТО.

Для осіб офіцерського складу, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, які не проходили військову службу передбачена відповідна підготовка, яка здійснюється на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів з терміном навчання до трьох місяців.

Також на підготовку направляються особи, прийняті на військову службу за контрактом (рекрути) та військовослужбовці з військових частин (під час відновлення боєздатності).

З особовим складом, який не проходив військову службу обов’язково проводиться базова загально-військова підготовка.

Підготовка мобілізаційного ресурсу призваного до Збройних Сил України за загальною мобілізацією проводиться:

офіцерського складу у п’яти вищих військових навчальних закладах за усім переліком військово-облікових спеціальностей з термінами; підготовки до 60 діб;

рядового та сержантського (старшинського) складу в десяти навчальних центрах Збройних Сил України за декількома напрямами.

Підготовка складається з декількох етапів.

Мобілізовані військовослужбовці прибувають до навчальних центрів де з ними проводиться базова загальновійськова підготовка для всіх військово- облікових спеціальностей з терміном до 30 діб.

Після навчання особовий склад направляється на фахову підготовку для опанування військовослужбовцями військово-облікової спеціальності з термінами підготовки до 30 діб.

Для опанування військовослужбовцями нових видів ОВТ, форм і способів ведення бойових дій, з військовослужбовцями проводиться підвищення кваліфікації з термінами до 15 діб.

«Крім цього, за результатами вивчення матеріалів бойового досвіду, змін в обстановці на війні, з метою реагування на потреби ЗСУ, терміни та зміст навчання програм корегуються», - додають в Міноборони.