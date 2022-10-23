ЗСУ продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області

Окупанти намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра, інформує ZN.ua.

ЗСУ продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області
© Facebook/Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області, хоча окупанти дуже міцно там засіли оборонним рубежем, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує "Укрінформ".

За її словами, війська РФ намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Хочу зауважити, що треба бути дуже критичним у ставленні до повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтовані якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення", - підкреслила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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