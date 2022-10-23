«Лінією Вагнера» росіяни, ймовірно, хочуть стримувати швидкі українські контрнаступи – британська розвідка

У середу, 19 жовтня, власник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену «лінію Вагнера» в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту. Зображення показали ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної на Луганщині.

«Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Прігожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донецьк в зону оборони, частково після лінії контролю 2015 року», – зазначають у британській розвідці.

На думку розвідників, проєкт свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.