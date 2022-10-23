Масштабна НП на російському заводі, де виробляють боєприпаси, є жертви: перші подробиці та фото

чорний дим

У російській Пермі вкотре трапилася пожежа та вибух на пороховому заводі, на якому в три зміни виготовляють боєприпаси для окупантів.

На заводі, що виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та комплексів ППО, сталася пожежа з вибухом.

Поки підтверджено, що загинули дві людини, ще один працівник зазнав поранень. Окрім цього, під завалами, ймовірно, перебувають ще четверо росіян.

Російських ЗМІ повідомляють, що спалахнув корпус з виробництвом пластмас на площі 20 квадратних метрів. На місце події виїхали пожежники. Вогонь вже подолали.

Додамо, це вже не перша НП на цьому заводі за час повномасштабної війни. 1 травня на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, тоді загинуло двоє осіб, третя опинилася у реанімації.

Раніше повідомлялося про вибух та пожежу на іншому військовому підприємстві рф. 10 жовтня на АТ «6 Арсенал» у ярославському селищі Бурмакіне почалося загоряння в цеху з розбирання боєприпасів, коли там проводилися роботи з утилізації ракети для ПЗРК «C-300».

Під час розбирання ракети стався мимовільний запуск маршового двигуна — в результаті один із працівників загинув, ще двоє отримали поранення та госпіталізовані.


Тарас Галушко, politeka.net





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