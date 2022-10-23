Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – Axios

Лідер республіканської меншості в Сенаті Сполучених Штатів Америки Мітч МакКоннелл закликав президента Джо Байдена збільшити допомогу Україні, повідомляє видання Axios .

У відповідь на російський терор він закликав надати Україні «додаткові протиповітряну оборону, вогонь на великі відстані, а також гуманітарну та економічну підтримки».

МакКоннелл сказав у своїй заяві: «Адміністрація Байдена та наші союзники повинні зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для перешкоджання російській агресії, включаючи “додаткову” допомогу».