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2022-10-23
Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – Axios
Мітч МакКоннелл закликав надати Україні «додаткові протиповітряну оборону, вогонь на великі відстані, а також гуманітарну та економічну підтримки», інформує
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Лідер республіканської меншості в Сенаті Сполучених Штатів Америки Мітч МакКоннелл закликав президента Джо Байдена збільшити допомогу Україні, повідомляє видання
У відповідь на російський терор він закликав надати Україні «додаткові протиповітряну оборону, вогонь на великі відстані, а також гуманітарну та економічну підтримки».
МакКоннелл сказав у своїй заяві: «Адміністрація Байдена та наші союзники повинні зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для перешкоджання російській агресії, включаючи “додаткову” допомогу».
Юлія Лавришин, ZN.ua