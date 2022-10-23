У Латвії звинуватили країни ЄС у зраді через позицію щодо України

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс звинуватив у зраді ідеалів ЄС та НАТО ті країни, які не допомагають Україні. Про це він розповів у рамках Ризької конференції.

"Морально Україна вже перемогла, психологічно вже перемогла. Зараз перемога – питання технічне та питання того, наскільки швидко інші держави світу зрозуміють, що єдиним результатом цієї війни може бути перемога України. І ми знаємо, що ще не всі держави, навіть у Європі, так думають і кажуть, але така позиція країн-членів Європейського союзу та НАТО дуже близька до зради", - сказав міністр в інтерв'ю "Настоящему времени".