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2022-10-23
У Латвії звинуватили країни ЄС у зраді через позицію щодо України
Характер допомоги Україні зараз визначить у майбутньому співпрацю між країнами ЄС, інформує
© baltnews.lv
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс звинуватив у зраді ідеалів ЄС та НАТО ті країни, які не допомагають Україні. Про це він розповів у рамках Ризької конференції.
"Морально Україна вже перемогла, психологічно вже перемогла. Зараз перемога – питання технічне та питання того, наскільки швидко інші держави світу зрозуміють, що єдиним результатом цієї війни може бути перемога України. І ми знаємо, що ще не всі держави, навіть у Європі, так думають і кажуть, але така позиція країн-членів Європейського союзу та НАТО дуже близька до зради", - сказав міністр в
Оксана Лебедина, ZN.ua