Зеленський анонсував санкції проти представників шоу-бізнесу, які підтримують терор

Міжнародні санкції поширять на зірок шоу-бізнесу та представників ЗМІ, інформує ZN.ua.

Зеленський анонсував санкції проти представників шоу-бізнесу, які підтримують терор
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції, які торкнуться так званих лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор.

"Готуємо ґрунт, щоб розширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор", - зазначив президент у вечірньому відеозверненні.

За його словами, вже є перелік тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий. І весь світ має чітко оцінювати інформаційно-емоційну складову терору.

"Також різні російські інформаційники та зірки, залучені до виправдовування злочинних спроб анексії нашої території та мобілізації на війну проти нас, абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій. Щоб взагалі нічого не могли зробити у світі", - додав Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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