Окупанти звели оборонні укріплення на Донбасі: опубліковано знімки з супутника

Росіяни так бояться наступу ЗСУ, що звели двокілометрову так звану "лінію Вагнера" біля міста Гірське Луганської області.

Про це повідомляє CNN із посиланням на знімки Maxar Technologies, інформує Апостроф .

Уточнюється, що зміцнення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, мають зупинити українську техніку та танки від просування на схід. За протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

За даними російських пропагандистів, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці наступатимуть у цьому районі.

Однак у CNN зазначили, що хоча укріплення і можуть допомогти захиститися від фронтальної атаки, нічого не заважає українським військам просто обійти ці споруди, які тягнуться лише на 1,6 кілометра.

Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що "вагнерівці" продовжать будівництво своєї "лінії" від російсько-українського кордону до Кремінного та на південь до Світлодарська. У цьому випадку її довжина склала б понад 200 кілометрів.