Угорщина обіцяє ратифікувати членство Швеції та Фінляндії в НАТО до кінця року

Угорщина планує ухвалити ратифікаційні документи щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО не пізніше, ніж до середини грудня поточного року. Про це повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра Гергей Гуйяш під час брифінгу, пише Politico .

Він зазначив, що уряд його країни підтримує входження двох скандинавських держав у Північноатлантичний альянс і вже направив ратифікаційні документи до Національної асамблеї, угорського парламенту.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи стане НАТО міцнішим завдяки членству Швеції та Фінляндії, Гуйяш сказав, що сподівається на це. Він додав, що можна було б дискутувати про відповідність розширенню Альянсу інтересам національної безпеки Угорщини, проте наразі це не має значення.