Байден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по Україні

Мелоні у п'ятницю сформувала нову правлячу коаліцію Італії, інформує ZN.ua.

Байден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по Україні
© President Biden/twitter

Президент США Джо Байден у суботу привітав ультраправу лідерку Джорджію Мелоні з призначенням на пост прем'єр-міністра Італії, яку він назвав «життєво важливим союзником та близьким партнером НАТО».

«Як лідер G7 я розраховую на подальшу підтримку України, притягнення Росії до відповідальності за її агресію, забезпечення поваги до прав людини та демократичних цінностей та забезпечення сталого економічного зростання», — йдеться у заяві Байдена, передає AFP.

Мелоні у п'ятницю сформувала нову правлячу коаліцію Італії, зібравши перший ультраправий уряд країни після закінчення Другої світової війни та ставши першою жінкою, яка отримала пост прем'єр-міністра.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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