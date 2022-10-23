Байден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по Україні

Президент США Джо Байден у суботу привітав ультраправу лідерку Джорджію Мелоні з призначенням на пост прем'єр-міністра Італії, яку він назвав «життєво важливим союзником та близьким партнером НАТО».

«Як лідер G7 я розраховую на подальшу підтримку України, притягнення Росії до відповідальності за її агресію, забезпечення поваги до прав людини та демократичних цінностей та забезпечення сталого економічного зростання», — йдеться у заяві Байдена, передає AFP .

Мелоні у п'ятницю сформувала нову правлячу коаліцію Італії, зібравши перший ультраправий уряд країни після закінчення Другої світової війни та ставши першою жінкою, яка отримала пост прем'єр-міністра.