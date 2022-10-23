Небезпечно для життя: поліція звернулася до киян через обстріли

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах України, поліція розповіла, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на уламки від ракет або БПЛА.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, інформує Апостроф .

Зазначається, що днями у Печерському районі Києва чоловік побачив у дворі будинку під деревом предмет, схожий на пошкоджену частину російської ракети, і одразу зателефонував на лінію 102.

У Солом'янському районі охоронець підприємства, оглядаючи територію, виявив, ймовірно, уламки збитого ворожого безпілотника.

І в тому, і в іншому випадку на місце прибули патрульні, які огородили місця події та викликали вибухотехніків та слідчих.

Що не можна робити у разі виявлення предметів, схожих на уламки від ракет або БПЛА:

в жодному разі не торкайтеся знахідок і не дозволяйте це робити іншим,

не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити до приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми і т.д.

не фотографуйте та не публікуйте знімки в інтернеті.

Що потрібно робити: