Питання переговорів із Росією остаточно не закрито – Зеленський

Але агресорові потрібно буде виконати низку умов.

Питання переговорів із Росією остаточно не закрито – Зеленський
© Офіс президента

Україна готова вести переговори з Росією (не з її нинішнім президентом Владіміром Путіним – ред.), але на своїх умовах, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналам CTV та CBC.

Відмовитися від переговорів із Путіним Україна вирішила після проведення на окупованих територіях псевдореферендумів про їхнє «приєднання до РФ», нагадав Зеленський.

«Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть переговорів. Вони мають вийти з нашої території та залишити нам нашу землю у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, у якому форматі та з ким ми готові говорити. Це справедливо», - сказав президент.

За словами Зеленського, щоб продовжувати переговори, потрібно повернутися до того моменту, коли Україна та Росія могли говорити, а це «було до війни – до 2014 року».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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