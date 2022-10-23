У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."

У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що політика країни щодо будівництва газопроводу «Північний потік 2» зробила внесок у розв’язання війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Welt.

«Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік 2" після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні», — йдеться у його повідомленні.

Німецький міністр додав, що бачить структурні паралелі у безпековій ситуації в Європі сьогодні й у 1938 році.

«Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії та розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що йдеться про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей», — зазначив Бушман.

Північний потік-2, російський газ, газопровід

На його думку, політикою замирення нічого не можна досягти, бо «диктатор сприймає це лише як запрошення». Він також згадав, що росія вже проводила масштабні операції з дестабілізації у країнах Балтії.

«У разі нападу на наших партнерів по НАТО ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов’язання щодо допомоги НАТО», — наголосив німецький міністр.


Алексей Ионов, politeka.net





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