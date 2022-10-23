"Ці люди не проти війни": у ЄС пояснили, чому не збираються впускати росіян

"Ці люди не проти війни": у ЄС пояснили, чому не збираються впускати росіян

Країни Євросоюзу, що сусідять з Росією, закрили кордони для російських туристів і не збираються давати притулок тим, хто ховається від мобілізації.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич пояснив причини.

"Ці люди не проти війни, а проти мобілізації. А це велика різниця.

До 21 вересня, коли було оголошено “часткову мобілізацію” ці люди в принципі підтримували дії Путіна, вони не виступали проти, більшість із них.

Ті, хто був проти, виїхали одразу після 24 лютого, це по-перше. По-друге, ми все ж таки відстежуємо деякі соцмережі, особливо телеграм, і ми бачимо, що російські громадяни пишуть і у Вірменії, і в Грузії, і в Казахстані.

Дуже багато хто з них вважає, що ця мобілізація оголошена через те, що Україна воює: давайте швидше хтось інший, але не я, придуште опір України, і тоді вже все стане на свої місця. Ми це також бачимо.

Так що я думаю, що тут ми повинні все ж таки сказати чітко: якщо ви проти війни, якщо ви проти мобілізації, якщо ви вважаєте, що те, що зараз діється, неприпустимо, то виступайте проти російської влади. І мене не переконують аргументи, що там уже затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті тисяч громадян Росії, так, якщо це десятки та сотні тисяч, то ні.

Виїжджають зараз десятки тисяч, за нашими даними, і постає питання: а чому нам їх приймати? Це також питання безпеки", - пояснив Едгар Рінкевич.


Алексей Ионов, politeka.net





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