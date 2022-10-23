Колишній директор ЦРУ не виключає, що США та партнери могли б втрутитися у війну в Україні

Це могла б бути реакція багатонаціональних сил на чолі зі Штатами, але не військ НАТО, інформує ZN.ua.

Колишній директор ЦРУ не виключає, що США та партнери могли б втрутитися у війну в Україні
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Колишній директор ЦРУ й екс-командувач силами США та НАТО в Афганістані генерал Девід Петреус не виключає, що багатонаціональний військовий контингент під керівництвом Сполучених Штатів міг би взяти участь у війні на боці України. Це може відбутися, якщо РФ перейде “червону лінію” у збройній агресії проти нашої держави, пояснив Петреус у інтерв’ю L'Express.

За його словами, США та інші держави можуть у той чи інший спосіб відреагувати, якщо агресор вдасться до дуже “шокуючих і жахливих” дій на території України. Однак, вони не представлятимуть сили Північноатлантичного альянсу.

Генерал вважає, що “червона лінія” саме для НАТО безпосередньо пов’язана з колективною обороною, відповідно до п’ятої статті Північноатлантичного договору, тобто з нападом на члена блоку.


Максим Царук, ZN.ua





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