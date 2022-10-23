Міноборони та МЗС Німеччини вимагають від свого уряду відділити ще 1,5 млрд євро на зброю для України - ЗМІ

Зараз на наступний рік у німецькому бюджеті закладено 700 млн євро, інформує ZN.ua.

Міноборони та МЗС Німеччини вимагають від свого уряду відділити ще 1,5 млрд євро на зброю для України - ЗМІ
Анналена Бербок та Крістін Ламбрехт звернулись до голови уряду з листом
© МЗС України

У бюджеті Німеччини на наступний рік на постачання зброї в Україну закладено майже 700 мільйонів євро. Міністерки закордонних справ і оборони вимагають виділити утричі більше. Про це повідомляє видання DER SPIEGEL з посиланням на лист, який є у розпорядженні журналістів.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (партія «Зелені») і міністерка оборони Крістін Ламбрехт (партія «СДПН») вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера (партія «ФДП») значно більше грошей на військову підтримку України. Обидві міністерки вважають, що розмір спеціального фонду допомоги Україні озброєнням має складати 2,2 млрд євро.

«Лише за допомогою цього бюджету Німеччина зможе конкретно і помітно взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери», - йдеться у листі, який вони написали очільнику уряду у Четвер.

На початку листа міністерки критикують той факт, що в бюджеті на 2023 рік заплановано лише 697 мільйонів євро. У 2022 році уряд фінансував прямі поставки закупленої зброї в Україну з фонду. За словами Бербок і Ламбрехт, цей фонд «виявився центральним інструментом фінансування» допомоги зброї. Наприклад, Берлін оплатив танки, які Чехія чи Греція отримали на заміну старіших систем, які вони раніше постачали Україні.

Зокрема, два міністерки хочуть, щоб Лінднер значно збільшив спеціальний фонд, коли бюджет буде остаточно затверджено в середині листопада.


Артем Руденко, ZN.ua





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