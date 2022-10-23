Депутати Ради хочуть визнати Білорусь окупованою Росією територією

Українські депутати мають намір винести на голосування ВРУ ухвалу про визнання Білорусі тимчасово окупованою Російською Федерацією, інформує Апостроф.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами депутата, у постанові є такі важливі моменти:

  • звернення до міжнародної спільноти з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою
  • позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності
  • припинення участі Білорусі у міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо)
  • синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.

"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко лише виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!", – написав Гончаренко, додавши документ.


Інна Погрібна, Апостроф





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