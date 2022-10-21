Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"

Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"

Студенти з Ірану, Алжиру, Індії, Палестини сьогодні, 21 жовтня, зібралися під іранським посольством у Києві.

Про це повідомляє FREEДОМ. Головний меседж акції: Іран не повинен підтримувати російський терор проти України.

Студенти-іноземці підтримали українців, виступивши проти російської агресії та використання для неї іранських дронів-камікадзе, які б’ють по мирному населенню. Студенти наголошують, що живуть в Україні, навчаються в Україні і, як усі українці, хочуть мирно жити:

“Я живу в Києві понад шість років і дуже люблю цю країну. І я хотів би сказати про своїх людей, про іранців, у іранців дуже багато проблем і всередині держави. Тут я роблю все, щоби підтримати українців. Іранський народ із вами! Слава Україні!”;

“Постачання іранської зброї неофіційні, але я, моя сім’я, мої друзі тотально проти, не тільки проти іранської допомоги Росії, але і [такої допомоги від] будь-якої іншої країни”.

Відзначимо, російські війська використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (“Шахед-136”) переважно для ударів по будинках, інфраструктурних об’єктах.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію"Масштаби катастрофи вийдуть далеко за межі України": окупанти з квітня готують жахливу провокацію
WP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформWP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформ
Atlantic Council: Ядерний удар Росії по Україні викличе також політичну і економічну відповідь, названі варіантиAtlantic Council: Ядерний удар Росії по Україні викличе також політичну і економічну відповідь, названі варіанти
Постачання "шахідів" Росії: СБУ офіційно "взялася" за ІранПостачання "шахідів" Росії: СБУ офіційно "взялася" за Іран
В ОП підтвердили інформацію про позбавлення Коломойського громадянства України – ЮрчишинВ ОП підтвердили інформацію про позбавлення Коломойського громадянства України – Юрчишин
"Вийшло все навпаки": екс-розвідник пояснив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України"Вийшло все навпаки": екс-розвідник пояснив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України
Ще одна країна долучилась до позову України проти Росії в Міжнародному судіЩе одна країна долучилась до позову України проти Росії в Міжнародному суді
Кулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕСКулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕС
США, ЄС та Велика Британія разом протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів – ДерждепСША, ЄС та Велика Британія разом протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів – Держдеп
МЗС Франції закликає Іран припинити всі форми війни проти УкраїниМЗС Франції закликає Іран припинити всі форми війни проти України
Последние новости
Подгружаем последние новости