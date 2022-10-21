Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"

Студенти з Ірану, Алжиру, Індії, Палестини сьогодні, 21 жовтня, зібралися під іранським посольством у Києві.

Про це повідомляє FREEДОМ. Головний меседж акції: Іран не повинен підтримувати російський терор проти України.

Студенти-іноземці підтримали українців, виступивши проти російської агресії та використання для неї іранських дронів-камікадзе, які б’ють по мирному населенню. Студенти наголошують, що живуть в Україні, навчаються в Україні і, як усі українці, хочуть мирно жити:

“Я живу в Києві понад шість років і дуже люблю цю країну. І я хотів би сказати про своїх людей, про іранців, у іранців дуже багато проблем і всередині держави. Тут я роблю все, щоби підтримати українців. Іранський народ із вами! Слава Україні!”;

“Постачання іранської зброї неофіційні, але я, моя сім’я, мої друзі тотально проти, не тільки проти іранської допомоги Росії, але і [такої допомоги від] будь-якої іншої країни”.

Відзначимо, російські війська використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (“Шахед-136”) переважно для ударів по будинках, інфраструктурних об’єктах.