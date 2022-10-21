Війська РФ ще в квітні замінували Каховську ГЕС, наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор — ГУР

Підрив дамби окупанти спланували завчасно.

Російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС. Наразі загарбники проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Розвідка зазначає, що війська РФ передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території.

Зокрема, під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.

За даними ГУР, підрив дамби окупанти спланували завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні.

Протягом поточного тижня загарбники додатково провели мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. Зокрема, на дамбі встановлено два військові тентовані «Камази» без водіїв.

«Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою», - зазначає ГУР.

Українська розвідка наголошує, що на сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків.

«В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону», - підкреслює ГУР.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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