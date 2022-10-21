WP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформ
Навіть якщо російські війська завтра підуть з української території, мине ціле покоління, перш ніж Україна зможе оговтатися від наслідків війни, інформує
Попри вражаючі успіхи України на полі битви, вісім місяців війни лишили дуже тяжкий відбиток на її фізичному, фінансовому і економічному стані. Мільйони біженців покинули країну. Український ВВП скоротився майже на третину. А уряд, чий бюджет з’їдає війна, працює з місячним дефіцитом бюджету на рівні 4 мільярдів додарів чи й більше.
Завдяки західним грантам Київ все ще може проводити хоч якісь виплати вчителям, пенсіонерам і мільйонам інших громадян. Навіть якщо Росія виведе свої війська зараз, Україна ще багато років буде страждати від наслідків війни, - пише
Ще до того, як Владімір Путін почав масово обстрілювати ракетами українські електростанції і інші об’єкти, ціна відбудови інфраструктури країни вже оцінювалася в 200 мільярдів доларів. Таку суму назвали в Київській школі економіки. І це лише мала частина від тих руйнувань, які Москва створила своїми ударами без розбору. Відбудова країни, яка належить до найбільших у Європі за територією і кількістю населення, триватиме ціле покоління.
«Не кожного дня доводиться відбудовувати цілу країну», - сказав колишній заступник голови Нацбанку України Владислав Рашкован, який обіймає посаду в правлінні МВФ.
За оцінками деяких економістів, повоєнне відновлення України - це питання на трильйон доларів. Хто за це заплатить? Washington Post пише, що США і Європі, а також міжнародним банкам і інститутам розвитку потрібно очолити процес і розподілити ролі. Щоб Україна досягла успіху, її потрібно реформувати і переосмислити як життєздатний кандидат на вступ в ЄС.