WP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформ

Навіть якщо російські війська завтра підуть з української території, мине ціле покоління, перш ніж Україна зможе оговтатися від наслідків війни, інформує ZN.ua.

WP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформ
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Попри вражаючі успіхи України на полі битви, вісім місяців війни лишили дуже тяжкий відбиток на її фізичному, фінансовому і економічному стані. Мільйони біженців покинули країну. Український ВВП скоротився майже на третину. А уряд, чий бюджет з’їдає війна, працює з місячним дефіцитом бюджету на рівні 4 мільярдів додарів чи й більше.

Завдяки західним грантам Київ все ще може проводити хоч якісь виплати вчителям, пенсіонерам і мільйонам інших громадян. Навіть якщо Росія виведе свої війська зараз, Україна ще багато років буде страждати від наслідків війни, - пише Washington Post в редакційній статті.

Ще до того, як Владімір Путін почав масово обстрілювати ракетами українські електростанції і інші об’єкти, ціна відбудови інфраструктури країни вже оцінювалася в 200 мільярдів доларів. Таку суму назвали в Київській школі економіки. І це лише мала частина від тих руйнувань, які Москва створила своїми ударами без розбору. Відбудова країни, яка належить до найбільших у Європі за територією і кількістю населення, триватиме ціле покоління.

«Не кожного дня доводиться відбудовувати цілу країну», - сказав колишній заступник голови Нацбанку України Владислав Рашкован, який обіймає посаду в правлінні МВФ.

За оцінками деяких економістів, повоєнне відновлення України - це питання на трильйон доларів. Хто за це заплатить? Washington Post пише, що США і Європі, а також міжнародним банкам і інститутам розвитку потрібно очолити процес і розподілити ролі. Щоб Україна досягла успіху, її потрібно реформувати і переосмислити як життєздатний кандидат на вступ в ЄС.


Лесь Димань, ZN.ua





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