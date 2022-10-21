WP: Відбудова України - питання на трильйон доларів для Заходу, яке не можна вирішити без реформ

Попри вражаючі успіхи України на полі битви, вісім місяців війни лишили дуже тяжкий відбиток на її фізичному, фінансовому і економічному стані. Мільйони біженців покинули країну. Український ВВП скоротився майже на третину. А уряд, чий бюджет з’їдає війна, працює з місячним дефіцитом бюджету на рівні 4 мільярдів додарів чи й більше.

Завдяки західним грантам Київ все ще може проводити хоч якісь виплати вчителям, пенсіонерам і мільйонам інших громадян. Навіть якщо Росія виведе свої війська зараз, Україна ще багато років буде страждати від наслідків війни, - пише Washington Post в редакційній статті.

Ще до того, як Владімір Путін почав масово обстрілювати ракетами українські електростанції і інші об’єкти, ціна відбудови інфраструктури країни вже оцінювалася в 200 мільярдів доларів. Таку суму назвали в Київській школі економіки. І це лише мала частина від тих руйнувань, які Москва створила своїми ударами без розбору. Відбудова країни, яка належить до найбільших у Європі за територією і кількістю населення, триватиме ціле покоління.

«Не кожного дня доводиться відбудовувати цілу країну», - сказав колишній заступник голови Нацбанку України Владислав Рашкован, який обіймає посаду в правлінні МВФ .