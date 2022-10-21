Зеленський пояснив, чому деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію»

Багатьом не вистачає знань про реальну ситуацію в Україні, наголошує президент, інформує ZN.ua.

Зеленський пояснив, чому деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію»
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Деякі діячі в Європі все ще закликають «зрозуміти Росію», оскільки їм бракує об’єктивних знань про війну, яку Росія розв’язала проти України. Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив у відеозверненні до учасників Франкфуртського книжкового ярмарку.

"Маємо говорити відверто: в Європі ще достатньо діячів, які закликають "зрозуміти" Росію та намагаються ігнорувати терористичну політику таких держав, як Іран. Такі люди є в різних сферах - у політиці, бізнесі, громадських організаціях та медіа. Чому це можливо? Що до цього призводить? Одна відповідь: дефіцит знання у суспільної більшості", - пояснив президент.

Зеленський закликав учасників книжкового форуму створювати та розповсюджувати книги про тих, хто послаблював Європу через корумпованість чи просто байдужість.

"Нехай про них знають. Про тих, хто дарував силу державам-терористам. Розповсюджуйте історії про перемоги свободи. Люди мають про це знати", - підкреслив він.

Крім того, президент запросив видавців, авторів, бізнесменів, громадських діячів, освітян та журналістів в Україну: "поглянути, через що проходять наші люди. Що нам вже вдалося здобути. Які загрози ми ще досі маємо. Поглянути - і розповідати про це. Розповідати, бо це загрожує й іншим народам Європи. Поки держави-терористи ще існують".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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