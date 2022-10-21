"На зустріч із HIMARS": кадировці з музикою біжать із Херсона

21 жовтня стало відомо про втечу з Херсону вояк загону Кадирова.

Інформацію оприлюднив Сергій Хлань , депутат Херсонської облради, на офіційній сторінці Facebpook.

Політик стверджує, що "кадирівців", які рушили на вихід з Херсону, помітили напередодні - 20 жовтня.

Російські найманці базувались на Херсонському машинобудівному заводу ім. Петровського. Виїжджали вони звідти досить урочисто: на броньованих "Тиграх", з музикою, в сонцезахисних окулярах.

Напрям руху - Антонівський міст. На зустріч з HIMARS.

При цьому Хлань нагадує, що саме в ніч з 20 на 21 жовтня ЗСУ завдало удару по переправі. яку спорудили окупанти під мостом. Політик сподівається, що "кадирівці" потрапили під цей удар.