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2022-10-21
"На зустріч із HIMARS": кадировці з музикою біжать із Херсона
21 жовтня стало відомо про втечу з Херсону вояк загону Кадирова.
Інформацію оприлюднив Сергій
Політик стверджує, що "кадирівців", які рушили на вихід з Херсону, помітили напередодні - 20 жовтня.
Російські найманці базувались на Херсонському машинобудівному заводу ім. Петровського. Виїжджали вони звідти досить урочисто: на броньованих "Тиграх", з музикою, в сонцезахисних окулярах.
Напрям руху - Антонівський міст. На зустріч з HIMARS.
При цьому Хлань нагадує, що саме в ніч з 20 на 21 жовтня ЗСУ завдало удару по переправі. яку спорудили окупанти під мостом. Політик сподівається, що "кадирівці" потрапили під цей удар.
Алексей Ионов, politeka.net