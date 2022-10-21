На сьогоднішній день жодної війни, нам вона не потрібна – Лукашенко

Самопроголошений лідер Білорусі відхрестився від планів стосовно підготовки до війни, інформує ZN.ua.

На сьогоднішній день жодної війни, нам вона не потрібна – Лукашенко
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На даний момент у Білорусі не проводиться прихована мобілізація і країна не перебуває у стані підготовки до участі у війні. Про це Аляксандр Лукашенко розповів журналістам, повідомляє видання БЕЛТА.

"Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні ніякої війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен повинен робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни", - заявив автократ.

Також нелегітимний голова країни наголосив, що Білорусь змінила підходи до оснащення військ, спираючись на досвід війни, яку розв’язала Росія в Україні. Він підкреслив, що перевага буде надаватися простішій, але модернізованій і надійнішій техніці.

Самоназваний лідер Білорусі додав, що на даний момент країна забезпечує свою безпеку і не має наміру закривати кордони.

"Світ дуже відкритий, взаємозалежний. Терористи, якщо вони й атакуватимуть нас, вони не ходитимуть прямо: у них давно визначені шляхи. Поки ми впораємося. Будемо намагатися впоратися", - сказав Аляксандр Лукашенко.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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