Британська розвідка оцінила можливості спільного угруповання військ РФ та Білорусі

Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні підрозділи в Білорусі. Таку думку висловили аналітики Міноборони Британії.

14 жовтня 2022 року білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що до складу нового спільного угруповання військ РФ та Білорусі буде залучено 70 тисяч білоруських військовослужбовців і до 15 тисяч росіян.

15 жовтня 2022 року білоруська влада оприлюднила відео, на якому нібито показано прибуття російських військ до Білорусі. Однак на сьогодні малоймовірно, що Росія насправді розгорнула значну кількість додаткових сил у Білорусі, вважає британська розвідка.

Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності: її сили задіяні в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальний потенціал для проведення складних операцій, заявили аналітики.

«Ця заява, ймовірно, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну переключити сили на охорону північного кордону», - зазначає Міноборони Британії.