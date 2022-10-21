Загроза наступу з Білорусі: Кулеба розповів про ризики та готовність українських військових

Головний дипломат Дмитро Кулеба розповів про ризики наступу на Україну з Білорусі та мотиви кремля.

Президент країни-агресора путін, стягуючи війська до Білорусі, намагається втягнути білоруських військових у прямий воєнний конфлікт з Україною. Мета такої дії – послабити контрнаступ ЗСУ на півдні та сході. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За словами дипломата, зараз Україна активно працює над тим, щоб запобігти загрозі нападу з боку Білорусі та підготувати нашу країну до будь-якого сценарію.

"Мета зрозуміла – відкриття для України другого фронту, який має скувати наші сили і, відповідно, послабити тиск нашого контрнаступу на півдні та сході. Наші військові це все розуміють, ми дипломатично також розуміємо, що відбувається", – сказав голова зовнішньополітичного відомства.

Кулеба зазначив, що Володимиру Зеленському зроблено всі доповіді з цього питання, і він уже дав відповідні доручення військовим та дипломатам.

"Кожен зараз робить все на своїх ділянках фронту, щоб запобігти цьому і зробити Україну максимально підготовленою до будь-якого сценарію", – додав міністр.

Зазначимо, напередодні військове командування України звернулося до військових та мирних жителів Білорусі з попередженням, що у разі вступу у війну на боці Росії країна отримає потужну відповідь від ЗСУ.