"Вийшло все навпаки": екс-розвідник пояснив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України

Сі Цзіньпін

Китайський лідер Сі Цзіньпін дуже великі надії покладав на успіх Путіна в агресії проти України.

Про це розповів колишній радянський розвідник та однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Швеця, лідер Кремля обіцяв Цзіньпіну, що впорається з Україною за тиждень.

«Що б тоді отримував Китай? Росія поглинає... Ну, Україна стає російською. Потім він [Путін] поглинає Білорусь. І на східному фланзі НАТО утворюється потужний військовий кулак. НАТО у лещатах. У цей час, поки НАТО під тиском, – звідти через корупцію, через вигідні контракти висмикується Німеччина та Франція – та й годі. А решта – це так, можна не зважати. І Америка залишається віч-на-віч проти Китаю», - пояснив Швець.

Джо Байден, Си Цзиньпин

Однак у результаті вийшло навпаки. Крім того, НАТО розширилося.

"Тобто повний провал. І замість того, щоб отримати сильного союзника біля північних кордонів Китаю, біля північних кордонів Китаю вийшла якась розмазня. І при цьому Сі виявився ще й дискредитованим в очах міжнародного загалу, що виявилося, зокрема, при голосуваннях в Організації Об'єднаних Націй", - зазначив екс-розвідник.

Швець нагадав, що формулювання Китаю про те, що "треба брати до уваги законну стурбованість безпекою всіх сторін" змінилося на "ми за суверенітет і територіальну цілісність".

володимир путін і Сі Цзіньпін

Водночас і американські аналітки, і китаєзнавці мають єдину думку щодо того, що Сі не залишить Путіна.

«Бо він вклав у цей союз дуже великий особистий капітал. Він дуже підтримував план, про який я розповів вам. Ну і ще. Стратегія Китаю полягає у наступному. Сі хоче розколоти зараз єдиний світ. Він хоче розколоти його на дві частини. В одній залишається весь західний світ і таке інше. А ось те, що він відколе від нього, – це буде той світ, де домінуватиме Китай, а під ним бігатиме Путін», - розповів Швець, додавши, що основою, на якій виник цей світ, є Шанхайська організація співробітництва.

І Путін запевнив екс-розвідник, їм потрібен.


Катерина Петренко, politeka.net





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