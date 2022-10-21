Держдеп: Через відчай РФ вивчає можливості домовленостей з Північною Кореєю

Однак той факт, що Росія у відчаї, не робить її менш небезпечною, інформує ZN.ua.

Держдеп: Через відчай РФ вивчає можливості домовленостей з Північною Кореєю
© unsplash/micha_braendli

Через обмежену можливість виробляти та імпортувати ключові ресурси для війни проти України РФ вивчає можливості домовленостей з Північною Кореєю. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Він підкреслив, що Росія стала більш відчайдушною в останні місяці.

«Ми бачили багато ознак цього відчаю - масову мобілізацію, репресії всередині Росії, які послідували за цією мобілізацією, спроби анексії силою, запровадження воєнного стану в регіонах, які Путін намагався анексувати. Просто подумайте про це на секунду. Путін анексував ці регіони, стверджуючи, що там є люди, які так відчайдушно шукають порятунку від української держави, що хочуть приєднатися до Росії. Зараз Путін, я думаю, доводить брехню, оголошуючи воєнний стан в регіонах, які, як він стверджував всього пару тижнів тому, так відчайдушно прагнули приєднатися до Росії», - вважає Прайс.

Однак, на його думку, той факт, що Росія у відчаї, не робить її менш небезпечною.

«Ми бачили, що Росія, можливо, з відчаю, звертається до таких країн, як Іран, з проханням надати товари, які вона не в змозі виробити або придбати іншими способами. Дещо з цього є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили проти РФ. Річ у тому, що вони не мають можливості органічно виробляти, імпортувати ключові ресурси, які їм потрібні, і тому вони звертаються до Ірану. Вони вивчають можливості домовленостей з Північною Кореєю», - заявив Прайс.

За його словами, США можуть підтвердити, що російські військовослужбовці, які базуються в Криму використовували іранські БПЛА для ударів по всій Україні, в тому числі в ударах по Києву в останні дні.

«Ми оцінюємо, що іранський персонал, іранські військовослужбовці, перебували в Криму і допомагали Росії в цих операціях. Росія отримала десятки цих БПЛА на сьогодні і, ймовірно, продовжить отримувати додаткові поставки в майбутньому. Незважаючи на все це, ми бачимо, що Росія та Іран продовжують брехати. Іранці продовжують стверджувати, що вони не надають цих матеріалів, але незаперечні докази з'являються, і деякі з цих доказів були представлені в Раді Безпеки ООН», - додав Прайс.

«Коли президент РФ Владімір Путін вперше віддав наказ ввести свої війська в Україну, Росія, я думаю, справедливо буде сказати, мала грандіозні цілі. Мета РФ полягала в тому, щоб знищити українську державу. Знищити український уряд, українську демократію, багато в чому саму українську ідентичність. Вона загорнута в це викривлене уявлення про те, що Україна не має права на існування як країна», - заявив Прайс, вказавши на еволюцію російської кампанії проти України.

Однак, за його словами, ці «грандіозні цілі» трансформуються в те, що можна назвати «гротескними цілями».

«Оскільки Росія визнала, що вона не в змозі реалізувати ці грандіозні амбіції, вона перейшла до гротеску. Вона перейшла від прагнення повалити державу і стерти з лиця землі народ і країну до цілеспрямованих ударів по електромережах, по поставках електроенергії, що ще більш жахливо - по кварталах, житлових будинках, торгових центрах, вокзалах, школах», - додав Прайс.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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