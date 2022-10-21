Путін може готуватися до втечі, країна вже відома: "Єдина, яка не видасть його американцям"

Російський лідер Володимир Путін нібито вже втретє попросив політичного притулку у Пекіна.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Радник ОП пояснив, що переговори Путіна з Китаєм щодо політичного притулку означають, що він не застосує ядерної зброї.

"Йому виставили жорсткі умови та сказали, що у біполярному світі, на який розраховує Пекін, не потрібна ядерна війна", – пояснив Арестович.

За словами Арестовича, Путіну на прохання про політичний притулок відповіли згодою.

Радник також зазначив, що незважаючи на всі "роздування щік" щодо запровадження військового стану на анексованих територіях, Путін уже намітив собі тихе місце у Піднебесній.