Кулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕС
Навіть підготовка такого теракту матиме наслідки для агресора, інформує
Україна працює над тим, щоб покарати Росію за спробу організації техногенної катастрофи з підривом Каховської ГЕС, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба .
Підрив гідроелектростанції міністр порівняв із використанням зброї масового ураження.
"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії простий сигнал. Навіть підготовка – не реалізація – такого теракту вже матиме наслідки. Тому що підірвати Каховську ГЕС – це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Тому навіть за підготовку такого злочину вже потрібно карати. Саме над цим ми працюємо" , – заявив Кулеба в
Міністр визнав, що такі повідомлення лякають, але закликав українців "залишатися оптимістами".