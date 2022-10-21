Кулеба розповів, як Україна зриватиме наміри Росії підірвати Каховську ГЕС

Україна працює над тим, щоб покарати Росію за спробу організації техногенної катастрофи з підривом Каховської ГЕС, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба .

Підрив гідроелектростанції міністр порівняв із використанням зброї масового ураження.

"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії простий сигнал. Навіть підготовка – не реалізація – такого теракту вже матиме наслідки. Тому що підірвати Каховську ГЕС – це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Тому навіть за підготовку такого злочину вже потрібно карати. Саме над цим ми працюємо" , – заявив Кулеба в етері телемарафону.

Міністр визнав, що такі повідомлення лякають, але закликав українців "залишатися оптимістами".