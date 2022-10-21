ЗСУ завдали удару по іранським інструкторам, які допомагають окупантам: «Двічі»

Українські захисники завдали ударів по іранським інструкторам, які допомагають росіянам із дронами-камікадзе.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним.

За його словами, ЗСУ відомо, що інструктори перебувають на території окупованого Криму.

«Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпуса вартових ісламської революції – ред.) героїчно віддали своє життя за яхту Пригожина», - розповів Арестович.

За його словами, якщо артилерія потрапляє у місце, де вони ночують, то зазвичай це закінчується летально для інструкторів.

Додамо, що у США є докази того, що іранські інструктори присутні у Криму. Вони допомагають російським військовим у запуску дронів-камікадзе на українські міста. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі.

За його словами, Іран наразі веде безпосередні бойові дії на місцях, а також шляхом надання зброї, яка завдає шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні.

«Російські військові, які базуються у Криму за допомогою іранського персоналу, пілотували іранські безпілотники для нападів на Україну.

США вивчають можливість застосування нових санкцій щодо Росії та Ірану через їхнє військово-технічне співробітництво», — заявив Кірбі.