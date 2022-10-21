Мінус 100 окупантів та 14 ворожих дронів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Всього з початку повномасштабного вторгнення наші захисники знищили майже 67 тисяч окупантів, інформує ZN.ua.

Мінус 100 окупантів та 14 ворожих дронів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Генеральний штаб ЗСУ

Почалася 240 доба протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 21 жовтня.

Так, з 24 лютого російські окупанти втратили:

  • особового складу – близько 66750 (+100) одиниць;
  • танків – 2573 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 5258 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 1648 (+2) од.;
  • РСЗВ – 372 (+0) од.;
  • засобів ППО – 189 (+0) од.;
  • літаків – 269 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 243 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14) од.;
  • крилатих ракет – 329 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од.;
  • спеціальної техніки – 147 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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