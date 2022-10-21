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2022-10-21
Мінус 100 окупантів та 14 ворожих дронів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Всього з початку повномасштабного вторгнення наші захисники знищили майже 67 тисяч окупантів, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Почалася 240 доба протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російські окупанти втратили:
- особового складу – близько 66750 (+100) одиниць;
- танків – 2573 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 5258 (+3) од.;
- артилерійських систем – 1648 (+2) од.;
- РСЗВ – 372 (+0) од.;
- засобів ППО – 189 (+0) од.;
- літаків – 269 (+0) од.;
- гелікоптерів – 243 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14) од.;
- крилатих ракет – 329 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од.;
- спеціальної техніки – 147 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua