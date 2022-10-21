Китай може вторгнутися на Тайвань у найближчі рік-два – командувач ВМС США

Китай може вторгнутися на Тайвань цього або наступного року, припускає командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гілдей. Сполучені Штати повинні бути готовими реагувати на вторгнення, цитує адмірала France24 .

Коментарі Гілдея пролунали після того, як глава національної безпеки Тайваню Чень Мінтон попередив, що будь-яка спроба вторгнення на острів зазнає невдачі і перетворить Китай на міжнародного ізгоя.

Дискусії ж щодо можливої дати нападу посилилися торік, коли тодішній голова Індійсько-Тихоокеанського командування, адмірал Філіп Девідсон заявив Конгресу, що китайські військові можуть» вжити заходів» проти Тайваню до 2027 року, наголошує Financial Times .

«Уся справа в тому, як поводяться китайці і що вони роблять. Те, що ми бачили за останні 20 років, це те, що вони виконали кожну обіцянку, яку вони давали раніше, – наголошує Гілдей. – Тому, коли ми говоримо про можливу експансію Китаю на Тайвань у 2027 році, я думаю, що це може статися й у 2022 чи, можливо, 2023 році. Ми не можемо не враховувати цього».

Кілька днів тому державний секретар США Ентоні Блінкен також наголошував на рішучості Китаю «досягти возз'єднання (з Тайванем – ред.) в набагато швидший термін». Блінкен також заявив, що будь-яка війна через Тайвань вплине на світову торгівлю.

Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, але вважає самокерований острів своїм. Під час відкриття XX з'їзду КПК китайський лідер Сі Цзіньпін застеріг США від підтримки Тайваню та звинуватив «зовнішні сили» у загостренні напруженості.

Сполучені Штати не піддаються на погрози Китаю, президент Джо Байден щонайменше чотири рази попереджав, що США втрутяться, щоб захистити Тайвань від неспровокованого нападу. У серпні Тайбей відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.