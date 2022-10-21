МЗС Франції закликає Іран припинити всі форми війни проти України

МЗС Франції закликало Іран припинити всі форми підтримки війни РФ проти України. На сайті відомства йдеться про порушення основоположних принципів Статуту ООН з боку Тегерана, там зазначають:

“Ці передачі (Shahed-136 – ред.) є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки, ухваленої в 2015 році, яка регулює передачу ракет і безпілотників до і з Ірану. Ми закликаємо Іран негайно припинити всі форми підтримки агресивної війни, розпочатої Росією проти України в порушення основоположних принципів Статуту ООН”.

Рада ЄС ухвалила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до передачі та виробництва іранських безпілотників, які використовуються російськими збройними силами в Україні. Ці заходи полягають у забороні на в'їзд на територію євроблоку та заморожуванні фінансових активів осіб та організацій, включених до списку.