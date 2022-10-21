Попри війну: в Україні запрацювала локалізація в публічних закупівлях

Нещодавно Львівська ОДА отримала перші 25 шкільних автобусів, виготовлених на Черкащині. Закупівля проводилася за новою процедурою – учасники мали надати підтвердження, що їхня продукція має не менше 10% української складової.

"Закон про локалізацію приносить перші результати. Нарешті механізм підтримки власної економіки, який застосовують всі-всі передові країни світу, запрацював і в Україні", - коментує закупівлю заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Контракт передбачає поставку 126 автобусів – це суттєве замовлення для будь-якого з українських виробників, що дозволяє зберегти робочі місця та забезпечити надходження в місцевий та державний бюджети.

Депутат нагадав, яким важким шляхом пройшов проєкт закону про локалізацію, однак попри спротив лобістів був ухвалений.

"Нарешті бачимо перші кроки повернення здорового глузду в публічні закупівлі. Гроші платників податків працюють на Україну і створюють робочі місця в Україні. Прямо зараз, під час активної фази війни. (...) Так і має бути – податки українців витрачаються на контракти, які забезпечують зарплати і пенсії нашим громадянам, а не іноземним", - пише Кисилевський.

За його словами, якби така політика розвитку українських виробників була запроваджена десять років тому і стосувалась ширшої номенклатури товарів, Україні зараз було б чим відповісти на іранські дрони.

За даними Prozorro, у Реєстрі локалізованих товарів виробники вже зареєстрували 645 товарних позицій з рівнем локалізації вище 10%. Це мінімальний поріг, встановлений на 2022 рік. Щороку ця вимога збільшуватиметься на 5%, поки не досягне 40%.

"Я в жодному разі не проти присутності іноземних виробників машинобудівної продукції в Україні. Якраз навпаки. Вимога щодо локалізації – не обмеження, а запрошення для них входити в партнерство з українськими підприємствами чи створювати нові в нашій країні", - наголошує депутат.

І підкреслює: попри повномасштабну війну, в багатьох регіонах України місцева влада створює всі умови для такого партнерства.